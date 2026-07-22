Морская черепаха покусала несколько человек на хорватском побережье Адриатики

Морская черепаха покусала нескольких отдыхающих в районе города Каштела на побережье Адриатического моря в Хорватии, три человека обратились за медицинской помощью. Об этом сообщил портал Morski.

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По его данным, животное является представителем вида головастых морских черепах (Caretta caretta). Трем пострадавшим оказали медицинскую помощь, некоторым из них потребовалось наложить швы на раны. У морских черепах нет зубов, но они обладают мощными челюстями, которые покрыты плотными роговыми пластинами, формирующими клюв.

Как отмечается в публикации, подобное поведение не является типичным для представителей этого вида. Обычно они пугаются людей и уплывают от них. Кроме того, район Каштелы не является излюбленным местом кладки яиц морских черепах.