Морская черепаха покусала несколько человек на хорватском побережье Адриатики
Морская черепаха покусала нескольких отдыхающих в районе города Каштела на побережье Адриатического моря в Хорватии, три человека обратились за медицинской помощью. Об этом сообщил портал Morski.
По его данным, животное является представителем вида головастых морских черепах (Caretta caretta). Трем пострадавшим оказали медицинскую помощь, некоторым из них потребовалось наложить швы на раны. У морских черепах нет зубов, но они обладают мощными челюстями, которые покрыты плотными роговыми пластинами, формирующими клюв.
Как отмечается в публикации, подобное поведение не является типичным для представителей этого вида. Обычно они пугаются людей и уплывают от них. Кроме того, район Каштелы не является излюбленным местом кладки яиц морских черепах.