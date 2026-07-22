Два человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Курской области

Два человека получили ранения в результате атак украинских беспилотников в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, в селе Толпино при ударе дрона пострадала 60-летняя женщина. В слободе Белой ранения получил 28-летний мужчина.

У обоих пострадавших диагностированы слепые осколочные ранения, им оказали медицинскую помощь.

Ранее стало известно, что один человек погиб, ещё двое пострадали в результате атак ВСУ в Брянской области.