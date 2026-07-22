Донцова обратилась в полицию из-за нападения собаки на внука

Писательница Дарья Донцова написала заявление в полицию на владельца собаки, которая напала на ее внука. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в Подмосковье. Внука писательницы спас прохожий — он вмешался и оттащил собаку от ребенка. Семья Донцовой уже нашла и отблагодарила неравнодушного мужчину.

На владельца собаки подали заявление в полицию. При этом, сама Донцова заявила, что напавшая собака не виновата в произошедшем.

«Хозяин этой собаки понесет заслуженное наказание. Собака не виновата, ее специально так воспитывали», — рассказала она.

Напомним, что на 7-летнего внука Донцовой напала собака породы американская акита. Свидетели заявили, что собака была без поводка. Ребенок получил травмы головы и психологический шок — его госпитализировали.