Блогера Майкла Наки* оштрафовали на 40 тысяч за нарушение закона об иноагентах

Басманный районный суд столицы оштрафовал на 40 тысяч рублей блогера Майкла Наки* за непредоставление или несвоевременное предоставление иностранным агентом сведений о своей деятельности в Минюст РФ.

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Об этом в среду, 22 июля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— Басманный районный суд города Москвы 22 июля 2026 года признал виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ, Наки Майкла Сиднея* и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

В августе 2023-го мужчину заочно осудили за распространение фейков о действиях российской армии. Он получил 11 лет колонии.

Позднее в отношении Наки* возбудили новое уголовное дело. Его заочно обвинили в призывах к осуществлению действий против безопасности России. Блогер находится в розыске. В июле этого года следователи завершили расследование дела.

*Признан иноагентом по решению Минюста.