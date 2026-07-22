Российского инженера приговорили за шпионаж в пользу Украины

В Краснодарском крае завершился судебный процесс над 62-летним инженером одного из предприятий топливно-энергетического комплекса. Краснодарский краевой суд признал мужчину виновным в государственной измене и приговорил к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил дополнительное наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Подсудимый, чья деятельность была пресечена сотрудниками регионального УФСБ, признан виновным по статье 275 Уголовного кодекса РФ.

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По версии следствия, преступная деятельность инженера длилась с марта 2024 по июль 2025 года. Мужчина по собственной инициативе установил контакт с представителями СБУ и предложил своё содействие. В ходе сотрудничества он передавал украинской стороне информацию о расположении объектов нефтепромышленного комплекса на территории Кубани, их штатной численности, оснащённости и производственных мощностях. Также он раскрывал сведения служебного характера, которые могли быть использованы для планирования диверсий.

Помимо передачи документальных данных, обвиняемый выполнял задания куратора по визуальной разведке нефтехранилищ. Он проводил техническую разведку работы сотовой и спутниковой связи в районе этих объектов, а также замерял GPS-сигналы вблизи военного аэродрома и других стратегических точек. Вся собранная информация аккуратно систематизировалась и передавалась украинским спецслужбам для дальнейшего использования. По оценке следствия, переданные сведения могли быть применены для организации террористических актов и нанесения ущерба обороноспособности страны.

Преступная схема была раскрыта благодаря профессиональным действиям сотрудников УФСБ России по Краснодарскому краю. Оперативники задержали инженера с поличным, когда он пытался передать очередную порцию разведданных. В ходе обысков были изъяты носители информации, подтверждающие его контакты с украинской стороной. Следствие собрало неопровержимые доказательства, включая электронную переписку, GPS-координаты и показания свидетелей, что позволило суду вынести обвинительный приговор.