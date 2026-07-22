Бывшей девушке Паши Техника Кристине Лекси продлили арест по делу о порнографии

Бывшей возлюбленной умершего рэпера Паши Техника Кристине Лекси (настоящее имя — Тина Романова) продлили срок содержания под стражей по делу о распространении порнографии. Она пробудет в СИЗО как минимум до 28 августа.

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Об этом в среду, 22 июля, сообщил корреспондент из зала суда.

— Бывшей девушке Паши Техника продлили арест до 28 августа по делу о порнографии, — пишет РЕН ТВ со ссылкой на журналиста.

Романову задержали после того, как в полицию обратился актер Виталий Гогунский. Мужчина отметил, что девушка занимается продажей порнографии подросткам в своем закрытом канале. В отношении Лекси возбудили уголовное дело.

В конце мая суд арестовал подозреваемую. Позднее она подала жалобу на решение инстанции, но ее не удовлетворили, поэтому девушка осталась в СИЗО.