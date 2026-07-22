Жених изнасиловал гостью на собственной свадьбе

В американском штате Пенсильвания разгорелся скандал, связанный с 38-летним Закари Праути, которого обвиняют в изнасиловании гостьи на собственной свадьбе. По данным местного телеканала WHTM, инцидент произошёл 17 октября, когда потерпевшая обратилась в больницу города Геттисберг с заявлением о сексуальном насилии. После медицинского освидетельствования женщина дала развёрнутые показания полиции, что положило начало расследованию. Сейчас Праути ожидает суда, а его адвокат пока воздерживается от комментариев.

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Как выяснилось, пострадавшая приехала на свадебное торжество к своему другу Праути, где вместе с другими гостями употребляла алкоголь. После завершения основной части мероприятия компания переместилась в гостевой дом, где планировала продолжить отдых. Когда несколько человек отправились спать, женщина и молодожён остались наедине. По её словам, именно в этот момент Праути начал целовать её без согласия, а затем она потеряла сознание.

Очнувшись, женщина обнаружила себя полностью обнажённой в спальне, в которой не должна была находиться. Она не помнила ничего из того, что происходило в течение ночи. Сразу после пробуждения она осознала, что стала жертвой нападения, и немедленно обратилась за медицинской помощью. Врачи зафиксировали травмы, характерные для сексуального насилия, и собрали биологические образцы для дальнейшего анализа.

Полиция провела тщательное расследование, в ходе которого были опрошены свидетели и изучены записи с камер наблюдения. Ключевым доказательством стал анализ ДНК, который подтвердил присутствие генетического материала Праути на теле потерпевшей. Это позволило правоохранителям предъявить обвинение в изнасиловании. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, а его дело передано в суд.

Предварительное слушание по этому резонансному делу назначено на 12 августа. Если вина Праути будет доказана, ему грозит длительное тюремное заключение.