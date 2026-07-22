Свердловский суд отправил лечиться мужчину, который головой крушил здание СК

В Свердловской области суд назначил принудительное лечение мужчине, который головой «крушил здание» следственного отдела Следственного комитета (СК) по региону. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

В ночь на 19 марта 2025 года гражданин, будучи пьяным, разбил головой стекло входной группы здания.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, в момент совершения деяния он находился в состоянии временного психического расстройства и не мог осознавать свои действия. Суд признал его невменяемым и освободил от уголовной ответственности. Таким образом, мужчина отправится на лечение в психиатрическом стационаре общего типа.

Как отмечает пресс-служба, сам фигурант дела, возбужденного по статье о вандализме, согласился с необходимостью такой меры.

«В ходе расследования он пояснил, что мотивом послужили давние обиды на органы следствия — по его мнению, несколько лет назад ему назначили слишком суровое наказание за другое преступление», — рассказали в СК.

Именно это убеждение, как утверждается, подтолкнуло мужчину к неадекватным действиям.