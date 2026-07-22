Силовики задержали россиянина по подозрению в госизмене

В Республике Ингушетия сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности задержали 26-летнего местного жителя, которого подозревают в совершении государственной измены. По версии следствия, молодой человек оказывал содействие украинским спецслужбам, что квалифицируется как деятельность, направленная против безопасности Российской Федерации. В отношении фигуранта уже возбуждено уголовное дело. Он помещён под стражу на два месяца по решению суда.

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Как установили оперативники, задержанный весной 2026 года через одну из социальных сетей вышел на контакт с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он согласился сотрудничать с ними на коммерческой основе, получая за свои услуги денежное вознаграждение. По указанию украинских кураторов мужчина взял на себя обязательства по поддержанию работы специального оборудования на территории России.

Речь идёт об абонентских терминалах пропуска трафика, известных как сим-боксы, которые были размещены в городе Магас. Именно через эти устройства осуществлялась связь между украинскими колл-центрами и их жертвами в России. Таким образом, задержанный способствовал совершению массовых мошеннических действий. По данным ФСБ, он также участвовал в обеспечении разведывательно-подрывных и диверсионных операций против нашей страны.

Следствие отмечает, что подозреваемый осознавал противоправный характер своих действий, однако продолжил выполнять поручения иностранных кураторов ради личной выгоды. В ходе обыска по месту жительства изъята электронная техника и документы, подтверждающие его контакты с представителями украинских спецслужб. Также проверяется возможная причастность фигуранта к другим эпизодам, связанным с нанесением ущерба национальной безопасности.

В настоящее время задержанный содержится под стражей, ему предъявлено обвинение. Судебное разбирательство по делу продолжается, а оперативники устанавливают все обстоятельства преступной схемы.