Пенсионерка из Москвы передала курьерам мошенников девять миллионов рублей

Мошенники обманули столичную пенсионерку и заставили женщину «задекларировать» сбережения. Она отдала курьерам около девяти миллионов рублей.

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Об этом в среду, 22 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— Мошенники убедили женщину передать им все наличные деньги. Пенсионерка собрала все свои накопления и тремя траншами отдала их прибывшим курьерам. Общая сумма причиненного ущерба оценивается примерно в девять миллионов рублей, — рассказали на сайте ведомства.

Позднее полицейские задержали двоих подозреваемых — 19-летнюю девушку и 46-летнего мужчину. В их отношении возбудили уголовное дело. Девушка перевела похищенные средства на криптокошелек кураторов. Второй фигурант передал наличные соучастникам преступления. Обоим злоумышленникам избрали меры пресечения.

Ранее жертвой мошенников стал пенсионер из Москвы. Он купил золотые слитки на сумму более 30 миллионов рублей и передал их пособнице аферистов. Девушку задержали и возбудили уголовное дело. Она призналась, что оставила слитки в тайнике. Подозреваемую заключили под стражу.