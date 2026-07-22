В Казани вахтовика будут судить за изготовление детского порно

В Казани будут судить вахтовика из Ростовской области за изготовление детского порно и совращение трех девочек из Забайкалья. Об этом сообщает СК Татарстана.

По версии следствия, в 2025 году мужчина, находясь на заработках в Казани, знакомился с детьми в сети и принуждал несовершеннолетних к действиям сексуального характера и изготовлению порнографических материалов. Родители одной из пострадавших обнаружили в телефоне дочери переписку с обвиняемым и обратились в полицию.

Известно как минимум о трех пострадавших из Забайкальского края. Фигурант был заключен под стражу, его обвиняют в изготовлении и распространении детского порно. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения.

До этого в Крыму мужчина получил срок за совращение двух девочек. Фигурант показывал детям видео непристойного содержания и вел с ними разговоры на запретные темы. Суд назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима и запретил работать с детьми на такой же срок.