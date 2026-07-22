Россиянина арестовали за отказ назвать полиции свое имя

В Амурской области вынесен необычный приговор в отношении местного жителя, который отказался сообщить свои личные данные сотрудникам полиции во время проведения следственных мероприятий. Инцидент произошёл в городе Зея на улице Школьной, куда правоохранители прибыли с обыском в рамках расследования уголовного дела о краже. Несмотря на то, что стражи порядка предъявили служебные удостоверения и объяснили цель визита, мужчина наотрез отказался называть своё имя и предъявлять документы. Такое поведение было расценено как препятствование законной деятельности сотрудников органов внутренних дел.

© Московский Комсомолец

Согласно материалам дела, полицейские действовали строго в рамках процессуальных норм. Они представились, зачитали постановление и разъяснили свои полномочия. Однако гражданин демонстративно проигнорировал требования и не вступил в диалог, чем затянул проведение следственного действия на неопределённое время. В итоге его действия были квалифицированы по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей ответственность за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Судебное заседание состоялось в городском суде Зеи. Подсудимый категорически не согласился с предъявленными обвинениями и заявил, что не нарушал закон. Однако судья отметил, что отказ от идентификации личности является грубым нарушением порядка проведения оперативно-следственных действий. В итоге суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде десяти суток административного ареста.