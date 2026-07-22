В Брянской области мужчина погиб от удара дрона ВСУ, еще два человека ранены

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в поселке Картушин Стародубского района в результате атаки украинского беспилотника погиб 61-летний мужчина.

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Кроме того, ранения получили пожилые мужчина и женщина. 70-летний мужчина пострадал при атаке FPV-дрона на гражданский автомобиль в Суземке. 75-летняя женщина была ранена при обстреле украинскими военными поселка Белая Березка Трубчевского района из РСЗО "Град".

В поселке полностью уничтожен частный дом, два гаража, повреждения зафиксированы в здании дома культуры и в многоквартирном доме.