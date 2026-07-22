Пропавшую в подмосковном Пущине школьницу нашли живой спустя трое суток поисков.

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Об этом в среду, 22 июля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Московской области.

— В ходе следственных действий и розыскных мероприятий установлено местонахождение ранее пропавшей 13-летней девочки из города Пущино. Она находилась в городе Старая Купавна, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Скоро девочку доставят к следователю для установления все обстоятельств произошедшего.

Школьница пропала 19 июля. Она ушла из дома на поиски потерянного кольца и не вернулась. Ее мать обратилась в полицию. Впоследствии правоохранители возбудили уголовное дело по факту исчезновения девочки. Рассматривались различные версии, в том числе и о том, что школьницу могли похитить. Как пропала девочка в Пущине — в материале «Вечерней Москвы».