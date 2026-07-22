Женщина за один час обокрала три магазина в подмосковном Сергиевом Посаде

Женщина за один час обокрала три магазина в торговом центре на Новоугличском шоссе в Сергиевом Посаде. Она похитила вещи на 21 тысячу рублей.

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Об этом в среду, 22 июля, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Московской области.

— Дама действовала оперативно и всего за один час обошла три магазина подряд. Из первого она вынесла стильный купальник, из второго — целый летний гардероб, а напоследок, в третьем, прихватила солнцезащитные очки для завершения образа и сразу 12 шоколадных яиц для сладкой жизни, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Сотрудники магазина заметили кражу товара и вызвали силовиков. Правоохранители задержали ее и доставили в отдел для дальнейших разбирательств.

Ранее пьяная компания завалилась в магазин в ТЦ на Ореховом бульваре в Москве и украла оттуда вещи на 30 тысяч рублей. Они похитили джинсы, перчатки, пальто, брюки, куртки, кеды, сапоги и сумки. Злоумышленников задержали и возбудили уголовное дело.