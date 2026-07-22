Силовики задержали четырех мужчин, вымогавших два миллиона рублей у москвича

Правоохранители задержали четырех мужчин, которые вымогали два миллиона рублей у москвича. Злоумышленники также обманули другого потерпевшего и получили от него более 75 тысяч рублей.

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Об этом в среду, 22 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— В ходе оперативно-разыскных мероприятий при силовой поддержке СОБР были задержаны двое подозреваемых — молодые люди 2001 и 2003 годов рождения. В дальнейшем на территории Краснодарского края задержаны еще двое фигурантов 2000 и 2001 годов рождения, которые также принимали непосредственное участие во всех инкриминируемых эпизодах, — рассказали на сайте ведомства.

Подозреваемые посадили потерпевшего в автомобиль и удерживали там насильно в течение нескольких часов. Они угрожали мужчине, а потом забрали у него 80 тысяч рублей и скрылись. Злоумышленники также ввели в заблуждение другого потерпевшего — они потребовали 300 тысяч за нераспространение компромата на него.

В отношении задержанных завели уголовные дела. Двоих подозреваемых отправили в СИЗО. По данным телеканала РЕН ТВ, одним из фигурантов является близкий друг рэпера Macan. По неподтвержденным данным, он вместе с сообщниками вымогал два миллиона рублей у студента РУДН.