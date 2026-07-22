В Италии жестоко убили спортивного журналиста

В Италии неизвестные жестоко расправились со спортивным журналистом Луиджи Эспозито, сообщают итальянские СМИ. Информация о подробностях преступления и обстоятельствах смерти пока не раскрывается. Правоохранительные органы начали расследование.

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На данный момент полиция не комментирует ход расследования. Мотивы нападения и личности подозреваемых не установлены.

Коллеги и знакомые журналиста выразили шок в связи с его гибелью. Луиджи Эспозито был известен в спортивной журналистике, освещал футбольные и другие соревнования.

Итальянские власти пока не делали официальных заявлений. По неподтвержденным данным, нападение могло быть связано с профессиональной деятельностью журналиста.

В Италии подобные преступления против журналистов происходят редко, что делает инцидент особенно резонансным. Расследование продолжается.

В 2024 году в Италии был убит журналист-расследователь, освещавший темы организованной преступности. Кроме того, в мае 2026 года ассоциация итальянских журналистов призвала власти усилить защиту работников СМИ после серии угроз в адрес репортеров, работающих в южных регионах страны.