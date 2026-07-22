В сети появилось видео конфликта россиянок и гостей свадьбы в Грузии

В сети появилась видеозапись инцидента в грузинском отеле в Телави, где гражданка России получила травму во время конфликта с местными жителями. На кадрах, снятых подругой пострадавшей, видно, как Юлия Нестерюк и её спутницы приветственно машут участникам свадебного торжества, проходящего во дворе гостиницы. Однако вместо ответного жеста в их адрес прозвучали оскорбления и требование перейти на английский язык.

Позднее в номер к девушкам ворвался брат жениха Георгий Чигладзе, который вступил с ними в перепалку, а затем нанёс удар Нестерюк в область лица. Туристка была доставлена в больницу с переломом носа и сотрясением мозга. Нападавший был задержан полицией, но уже через сутки отпущен под залог в размере 5000 лари. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.

Пострадавшая, имеющая также гражданство Турции, нуждается в операции. Ей и её подругам до окончания следствия запрещено покидать Грузию. В то же время адвокат Чигладзе утверждает, что его клиент стал жертвой провокации, а в Тбилиси прошла акция в поддержку задержанного. Прокуратура начала проверку действий всех участников конфликта.

Что известно о нападении на российскую туристку в Грузии. Главное

Две версии произошедшего — туристки утверждают, что они лишь махали рукой, а обвинения в оскорблениях отрицают; сторона нападавшего заявляет о провокации. Расследование продолжается, местные власти не исключают дальнейших юридических последствий для обеих сторон.