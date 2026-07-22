В Краснодаре к тушению пожара на складе привлекли два пожарных поезда и вертолет

Два пожарных поезда, а также вертолет Ми-8 задействованы в тушении пожара, возникшего на складском комплексе в Краснодаре в результате атаки БПЛА, угрозы распространения огня нет. Об этом сообщил журналистам начальник Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Клушин.

Основательница Wildberries Татьяна Ким ранее подтвердила, что в Краснодаре был атакован логистический центр компании, работа складов приостановлена.