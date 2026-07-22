Россиянина наказали за пьяную выходку в здании прокуратуры

В городе Кизел Пермского края вынесен приговор местному жителю, который в состоянии алкогольного опьянения явился в здание прокуратуры и грубо оскорбил одного из сотрудников. Инцидент произошёл в апреле 2026 года. Мужчина, уже имевший судимость, решил высказать свои претензии представителю надзорного органа, используя при этом нецензурную брань. Такое поведение не осталось без внимания правоохранителей, и вскоре в отношении дебошира было возбуждено административное дело, переросшее в уголовное преследование.

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По информации пресс-службы краевой прокуратуры, нарушитель явился в здание ведомства с явным намерением устроить скандал. Он не скрывал своего опьянения и не реагировал на замечания, продолжая выкрикивать оскорбительные выражения в адрес работника прокуратуры. Сотрудники вызвали полицию, и мужчина был задержан. В ходе разбирательства выяснилось, что подобное поведение не является для него единичным случаем, что усугубило его положение.

Суд, изучив обстоятельства дела, признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного соответствующей статьёй Уголовного кодекса за публичное оскорбление представителя власти. При вынесении приговора судья учёл наличие непогашенной судимости, а также факт алкогольного опьянения, что было расценено как отягчающее обстоятельство. Подсудимый признал свою вину и раскаялся, что несколько смягчило меру наказания.

Окончательным решением суда стало назначение восьми месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы осуждённого в доход государства.