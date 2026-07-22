Россиянин, упавший с горы в Таджикистане, будет ждать эвакуации четыре дня

Россиянин, упавший с горы в Таджикистане, прождет эвакуиции еще минимум четыре дня — альпиниста хотят спустить на вертолете из-за его травмы головы. Об этом в среду, 22 июля, рассказали в Telegram-канале Shot.

© Вечерняя Москва

22-летнему мужчине смогут помочь только после 26 июля, тогда же в районе перевала Турамыс произойдет улучшение погодных условий. Изначально планировалось, что россиянина эвакуируют 20 июля, но из-за сильного снега вылет вертолета был отменен.

Сам мужчина работал промышленным альпинистом в столице, жил в Сергиевом Посаде. В этом году он руководил группой, которая заняла первое место в Кубке Москвы по спортивному туризму, уточнили в публикации.

Игорь вместе с группой отправился в экспедицию на Памир 11 июля. Поход был заявлен как маршрут пятой категории сложности — одной из самых трудных в спортивном туризме. Через неделю в районе перевала Турамыс, на высоте более пяти километров, Игорь сорвался и получил серьезную травму головы.

Другой случай произошел на восточном склоне Эльбруса в районе Ачкерьякольского лавового потока — там 19 июля отец и его сын сорвались, после чего их унесло вниз примерно на километр.