В Туве в ДТП с бензовозом погиб один человек

Один человек погиб, по предварительным данным, в ДТП в Туве, где легковой автомобиль столкнулся с бензовозом, загорелся и взорвался. Об этом ТАСС сообщили в республиканском МВД.

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"[По предварительным данным, погиб] один водитель", - сообщил собеседник агентства. Водитель управлял легковым автомобилем.

Ранее сообщалось, что 22 июля в районе поворота на село Серлик произошло столкновение легкового автомобиля с бензовозом. В результате ДТП легковой автомобиль загорелся и взорвался.

Столкновение произошло на 780-м км федеральной автодороги Р-257 "Енисей". На месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.