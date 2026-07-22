Мужчина украл продукты на шесть тысяч из магазина в столичном Южном Бутове

Мужчина украл продукты на шесть тысяч рублей из супермаркета на Веневской улице в столичном районе Южное Бутово.

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Об этом в среду, 22 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— Один из посетителей, находясь в торговом зале магазина на Веневской улице, открыто похитил продукты питания. Он взял с прилавка сырную и мясную продукцию и положил в свой рюкзак, не заплатив за них. На выходе из супермаркета заявитель попытался остановить мужчину, но, увидев в рюкзаке нож, вынужден был отпустить его. Материальный ущерб составил шесть тысяч рублей, — рассказали на сайте ведомства.

Силовики задержали подозреваемого — 28-летнего москвича. У него нашли нож и часть похищенных продуктов. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. На время следствия его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее 18-летний молодой человек пришел в магазин в деревне Десна в Новой Москве, достал нож и начал угрожать кассиру. Женщине пришлось отдать злоумышленнику 30 тысяч рублей. Впоследствии подозреваемого задержали и заключили под стражу.