Внук Дарьи Донцовой находится в стабильном состоянии после нападения собаки

Внук писательницы Дарьи Донцовой, на которого напала собака в дер. Дубцы, находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пиар-менеджер Дарьи Донцовой Анна Павлиева.

«Александр находится в больнице под наблюдением врачей, но в целом стабильное состояние», – сказала Павлиева.

Она также уточнила, что у напавшей собаки есть хозяин, и по факту происшествия уже начаты разбирательства. «Безусловно, да, у собаки есть хозяин. Вчера была полиция, поэтому разбирательства должны быть», – отметила Павлиева.

По ее словам, жители населенного пункта ранее уже жаловались на нападения этой собаки на людей.

«В поселке уже жители жаловались на нападения этой собаки. Нападения на людей были», – добавила Павлиева.

Ранее в Telegram-канале Донцовой появилась информация о том, что на внука писательницы в дер. Дубцы напала собака, в результате чего ребенок был госпитализирован.