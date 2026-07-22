Россиянка выписалась из больницы и бесследно исчезла

В Свердловской области продолжаются поиски 48-летней Татьяны Хановой, которая пропала 14 июля в Сысерти. К поискам подключились полицейские и волонтеры отряда «ЛизаАлерт», сообщает «КП-Екатеринбург».

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В день исчезновения женщину выписали из Сысертской ЦГБ, где она проходила лечение. В больнице ей вызвали такси до дома в Двуреченск, однако до места пациентка не доехала. По словам дочери пропавшей Анны, записи камер показали, что водитель высадил Татьяну возле продуктового магазина недалеко от больницы — с этого момента след теряется. Родственники предполагают, что у женщины не было наличных, и таксист не стал везти ее до конечного адреса.

Приметы пропавшей: рост 160 см, нормальное телосложение, светло-русые волосы, зелено-карие глаза. Была одета в черную кофту, штаны и шлепки. Всех, кто обладает информацией о ее местонахождении, просят звонить по телефону горячей линии 8 800 700 54 52 или 112. Поиски продолжаются.

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