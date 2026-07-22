Выбросившей сына с пятого этажа женщине дали 15 лет колонии на Кубани

Краснодарский краевой суд вынес приговор жительнице города Крымска по громкому делу. Женщину признали виновной в убийстве пятилетнего сына, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

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Вот как, по данным следствия и суда, развивались эти трагические события.

Все случилось в августе 2024 года в городе Крымске. Женщина, изрядно выпив, находилась дома вместе с ребенком. В какой-то момент ее сын перестал ее слушаться. Это вызвало у матери внезапный приступ агрессии: она пошла на балкон пятого этажа жилого дома, открыла окно, подняла мальчика над подоконником и сбросила его вниз. От полученных травм мальчик скончался на месте - спасти его было невозможно.

В ходе процесса подсудимая свою вину полностью не признала. Она заявила, что якобы не хотела убивать сына: мол, умысла на лишение жизни ребенка у нее не было. Однако суд изучил все обстоятельства дела и пришел к другим выводам.

Женщину признали виновной: ее приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд ограничил ее свободу еще на один год после освобождения.

Приговор пока не вступил в законную силу. У сторон есть время, чтобы его обжаловать, если они посчитают нужным.

Ранее "РГ" писала, что суд высшей инстанции Якутии подтвердил законность приговора в отношении двух несовершеннолетних девушек. Они были признаны виновными в убийстве 40-летней женщины и ее малолетнего сына.