В Российском регионе нашли серийного убийцу женщин

В Челябинске осудили 57-летнего мужчину, который более 20 лет назад убил пять женщин. Одна из жертв была найдена в 2007 году в Металлургическом районе. Следствие вышло на подозреваемого, когда тот вставил свою сим-карту в телефон убитой, но мужчина придумал, как себя прикрыть — заявил, что просто нашел телефон, и обеспечил себе алиби. Тогда доказать его вину не удалось.

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Спустя годы дело возобновили. На этот раз подозреваемый дал признательные показания. Следователи проверили его на причастность к другим убийствам и нашли еще четыре эпизода, два из которых были сопряжены с разбоем.

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Суд приговорил его к 13 годам и 3 месяцам колонии строгого режима, а также взыскал 3 миллиона рублей морального вреда в пользу потерпевших. Приговор вступил в силу. Спустя два десятилетия справедливость восторжествовала.