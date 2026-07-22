Двух москвичей задержали за незаконную банковскую деятельность на полмиллиарда

Силовики задержали двух москвичей, которые занимались незаконной банковской деятельностью с оборотом в полмиллиарда рублей. Доход мужчин составил около 40 миллионов рублей.

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Об этом в среду, 22 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Задержали двоих местных жителей, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности. Предварительно установлено, что злоумышленники стали учредителями и руководителями ряда компаний, которые имели право заниматься разнообразными видами коммерческой деятельности. Фирмы служили прикрытием для оказания финансовых услуг без соответствующих регистрации и лицензии, — рассказала Волк в своем Telegram-канале.

Мужчины оформляли номинальные сделки и впоследствии подавали «липовые» документы в банки и налоговые органы. Предприниматели переводили деньги подозреваемым, а те в свою очередь обналичивали средства и передавали клиентам. За свою работу москвичи взымали комиссию в размере не менее семи процентов. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело. Их отправили под домашний арест.

В конце мая в Москве осудили троих мужчин, которые обналичили более 500 миллионов рублей. Фигуранты заработали на своей деятельности более 76 миллионов. Их отправили за решетку на срок до шести лет. Мужчины также должны выплатить штрафы в размере до 900 тысяч рублей.