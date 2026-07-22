Пять человек утонули, пытаясь спасти друга на реке Сайото

В американском штате Огайо воскресный отдых на реке Сайото обернулся трагедией. Вечером 19 июля один из мужчин, купаясь, начал тонуть. Двое взрослых бросились в воду спасать его, но не справились с течением и сами стали тонуть. Тогда ещё двое, оставшиеся на берегу, попытались выручить всех троих — но в итоге все пятеро утонули.

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На глазах у детей, наблюдавших за происходящим, разворачивалась настоящая катастрофа. Ребята выбежали на дорогу, остановили проезжавшую машину и попросили о помощи. Спасатели нашли двух женщин без сознания, но врачи не смогли их спасти. Тела троих мужчин обнаружили на следующий день ниже по течению. Детей взяли под опеку власти.

Причины случившегося пока не установлены. По данным Геологической службы США, уровень воды в реке был высоким, течение — сильным, однако аномальных погодных условий не зафиксировано. Расследование продолжается. Власти штата выразили соболезнования семьям погибших.