Суд в Москве рассмотрит иск о ликвидации фонда Варламова* и Каца**

Хорошевский районный суд столицы рассмотрит иск о ликвидации фонда содействия развитию городов «Городские проекты Ильи Варламова* и Максима Каца**».

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Об этом в среду, 22 июля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— Хорошевский районный суд города Москвы принял к производству административный иск ГУ Министерства юстиции по городу Москве о ликвидации Фонда содействия развитию городов «Городские проекты Ильи Варламова* и Максима Каца**», — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Минюст проверил документы фонда на предмет соответствия его деятельности целям за 2022–2024 годы. После этого ведомство обратилось в суд.

В марте этого года столичный суд заочно осудил блогера Каца** на девять лет за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Такой срок получился путем частичного сложения двух приговоров: ранее ему дали восемь лет за распространение фейков о действиях российской армии.

Варламов* также имеет срок за аналогичные преступления. Его заочно осудили на восемь лет в августе 2025-го. Позднее защита блогера обжаловала приговор.

*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

**Признан иноагентом.