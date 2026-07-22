Двое россиян напали на сотрудника магазина ради надувных матрасов

В Иркутске полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в нападении на продавца. Инцидент произошел вечером 19 июля в микрорайоне Ново-Ленино, когда злоумышленники попытались вынести из магазина два надувных матраса.

© Московский Комсомолец

Сотрудник торговой точки попытался остановить грабителей, но получил удар в лицо и ножевое ранение в плечо. Забрав товар, нападавшие уехали на побережье Байкала, однако полиция быстро вычислила их местонахождение. Задержанными оказались ранее судимые местные жители 20 и 25 лет. Они признались в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.