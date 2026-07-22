Семилетнему внуку Дарьи Донцовой порвала лицо собака

Семилетний внук писательницы Дарьи Донцовой Александр пострадал от нападения чужой собаки. У мальчика серьезные раны, сообщает официальный Telegram-канал литераторши.

Как говорится в сообщении, мальчик играл у ворот дома своей семьи в селе Дубцы. Мимо проходил другой житель села со своей собакой, которая набросилась на ребенка. Владелец животного не стал вмешиваться в происходящее.

«Животное накинулось на ребенка, повалило его, стало рвать голову мальчика», — говорится в публикации.

Остановить собаку удалось случайному прохожему: «К счастью мимо проходил мужчина, он бросился на пса, прогнал его, сам оказался укушен. Незнакомец взял Сашу на руки, отнес его домой».

Александр был доставлен в больницу, где ему зашили раны. При этом мальчик «напуган, боится посторонних, отказывается от еды».

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Дарья Донцова пообещала обратиться в правоохранительные органы с жалобой на владельца животного.

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