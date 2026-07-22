Киллера, убившего российского бизнесмена, задержали в Перми

В Перми суд арестовал киллера, застрелившего российского бизнесмена в баре в 2023 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МВД МЕДИА.

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По данным следствия, роковой выстрел 5 октября 2023 года был совершен по заказу 56-летнего бизнесмена — партнера погибшего. Он желал единолично контролировать фирму и финансовые потоки, поэтому решил избавиться от партнера. Для этого заказчик обратился к 63-летнему знакомому, который нашел исполнителя преступления.

Заказчик и организатор ранее получили 16 и 17 лет соответственно, киллеру удалось больше двух лет скрываться от сыщиков.