СК возбудил уголовное дело после исчезновения 13-летней девочки в Серпухове

В подмосковном Серпухове возбуждено уголовное дело после исчезновения 13-летней девочки, которая вышла из дома и не вернулась. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК.

Известно, что вечером 19 июля девочка вышла из дома в одном из садоводческих товариществ города Пущино, чтобы поискать потерянную сережку, и не вернулась. По предварительным данным, мобильный телефон она не взяла. После того как спустя продолжительное время девочка не вернулась, мать обратилась за помощью.

В прокуратуре региона отметили, что уголовное дело возбуждено в связи с длительным отсутствием ребенка и отсутствием сведений о его местонахождении. Ход расследования, а также проведение оперативно-розыскных мероприятий находятся на контроле надзорного ведомства.

Поиски школьницы продолжаются уже двое суток. С 19 июля девочку ищут сотни волонтеров, сотрудники полиции, спасатели и местные жители.

По одной из версий, девочка могла направиться в сторону главной дороги, ведущей к Симферопольскому шоссе. Также поисковые группы обследуют заброшенные строения на территории садового товарищества. Кроме того, изучаются записи с видеорегистраторов автомобилей, проезжавших в районе исчезновения.

Поиски девочки продолжаются. Следователи и оперативные службы устанавливают все обстоятельства ее исчезновения.