Пьяный мужчина напал с молотком на отца в квартире дома на юге Москвы

Пьяный 43-летний мужчина поссорился со своим отцом в квартире дома на Чертановской улице в Москве и дважды ударил его молотком по голове.

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Об этом в среду, 22 июля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.

— По данным следствия, 18 июля 2026 года в квартире на Чертановской улице между мужчиной и его отцом произошел конфликт. Находясь в состоянии опьянения, на почве личной неприязни сын не менее двух раз ударил 68-летнего отца молотком по голове, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Мужчина выжил, так как ему на помощь пришла его супруга. Женщина вызвала скорую помощь, ее мужа доставили в больницу. Силовики задержали злоумышленника, позднее ему предъявили обвинение. На время следствия фигуранта заключили под стражу.

Ранее другой мужчина убил отца дубинкой в квартире на Палехской улице в Москве. Затем он расчленил его тело и вывез останки во Владимирскую область, где сжег их. Злоумышленника задержали и возбудили уголовное дело. Ему предстоит пройти судебную психолого-психиатрическую экспертизу. СК попросил суд арестовать подозреваемого.