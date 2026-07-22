Пьяный россиянин зарезал сестру и спрятал ее тело на балконе

В Чебоксарах задержан 57-летний мужчина, подозреваемый в убийстве собственной сестры. Во время пьяной ссоры он нанёс ей множественные удары ножом. Об этом сообщили в СУ СК России по Чувашии.

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Преступление было совершено 17 июля в квартире на бульваре Солнечный. По версии следствия, брат и сестра поссорились из-за внезапной неприязни. Мужчина схватился за нож и изрезал 62-летнюю женщину так, что она скончалась на месте. Тело преступник спрятал на балконе.

После обнаружения тела подозреваемого задержали. Суд уже заключил его под стражу. Назначены судебные экспертизы, идёт допрос свидетелей.

Остальные обстоятельства случившегося сейчас выясняются.