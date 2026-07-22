Волонтеры обследовали более 100 километров в поисках пропавшей в Пущине девочки

Волонтеры за трое суток обследовали более 100 километров в поисках школьницы, которая пропала в подмосковном Пущине. Она ушла из дома и не вернулась 19 июля.

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Об этом в среду, 22 июля, сообщили в Telegram-канале Shot.

— Волонтеры и неравнодушные люди расклеивают объявления, просят о помощи у водителей с видеорегистраторами и кадрами с камер частных домов в этой области. За эти дни волонтеры обследовали более 100 километров, — говорится в публикации.

Школьница пропала вечером 19 июля. Она вернулась домой от бабушки в СНТ «Биоприбор», но позднее заметила, что потеряла кольцо. Девочка отправилась его искать, предупредив об этом свою мать. Однако домой школьница в тот вечер не вернулась.

Мать девочки обратилась в полицию, после чего начались поиски. По словам одного из волонтеров, одной из версий произошедшего рассматривается побег подростка. Следователи предполагают, что девочку могли похитить. Подробности произошедшего — в материале «Вечерней Москвы».