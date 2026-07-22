Близкого друга популярного российского рэпера задержали за вымогательство

Близкий друг рэпера Macan задержан за вымогательство у студента РУДН. Как сообщает Telegram-канал «112», его сообщники представились оперативниками и подкинули молодому человеку наркотики.

Отмечается, что ранее в рамках уголовного дела задержали 23-летнего Заура К. и 24-летнего Николая Б. Их подозревают в похищении и вымогательстве 2 млн рублей у студента. По информации источника, в начале июля они удерживали 18-летнего парня в автомобиле четыре часа, угрожали привлечь к уголовной ответственности за якобы найденные наркотики и требовали выкуп. После перевода 80 тысяч рублей в криптовалюте жертву отпустили, но пригрозили убийством. Оба фигуранта находятся в СИЗО.

В деле фигурируют двое других подозреваемых, которые на время сумели скрыться – это 24-летние Александр И. и Джамбулат О. Похищенный опознал обоих: первый снимал его на видео с переднего сиденья, а второй сидел рядом и после получения выкупа разрешил покинуть машину со словами: «Даю 30 секунд, чтобы я тебя больше не видел. Беги!»

Как пишет канал, Александр И. – товарищ рэпера Macan. В соцсетях и мессенджерах он записан как «Саня Друг Макана» и «Брат Макана». В апреле в его доме уже проводили обыск по подозрению в вымогательстве, изъяли фальшивые документы с символикой МВД.