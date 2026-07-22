Обломки самолета нашли спустя 74 года после крушения

Трагедия произошла в Страстную пятницу, 11 апреля 1952 года. Самолет выполнял рейс из Сан-Хуана в Нью-Йорк. Через десять минут после взлета на борту отказали два правых двигателя. Экипаж совершил вынужденную посадку на воду, однако через несколько минут фюзеляж затонул.

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На борту находились 69 человек. В результате катастрофы погибли 52 человека. Благодаря оперативным действиям Береговой охраны и Военно-воздушных сил США удалось спасти жизни 17 человек — троих пилотов, двух бортпроводников и 12 пассажиров.

Обломки были найдены 2 июня текущего года с помощью гидролокатора высокого разрешения. Исследователи установили, что разломившийся на две части лайнер покоится на глубине около 600 метров.

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