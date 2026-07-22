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Спустя 74 года у берегов Пуэрто-Рико нашли обломки пассажирского лайнера

runews24.ru

Трагедия произошла в Страстную пятницу, 11 апреля 1952 года. Самолет выполнял рейс из Сан-Хуана в Нью-Йорк. Через десять минут после взлета на борту отказали два правых двигателя. Экипаж совершил вынужденную посадку на воду, однако через несколько минут фюзеляж затонул.

Обломки самолета нашли спустя 74 года после крушения
© runews24.ru

На борту находились 69 человек. В результате катастрофы погибли 52 человека. Благодаря оперативным действиям Береговой охраны и Военно-воздушных сил США удалось спасти жизни 17 человек — троих пилотов, двух бортпроводников и 12 пассажиров.

Обломки были найдены 2 июня текущего года с помощью гидролокатора высокого разрешения. Исследователи установили, что разломившийся на две части лайнер покоится на глубине около 600 метров.

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