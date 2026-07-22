Украинского агента с замаскированной под GPS-трекер бомбой задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге силовики задержали в метро мужчину, у которого обнаружили самодельное взрывное устройство, замаскированное под GPS-трекер. По данным ЦОС ФСБ, взрывчатку планировали установить под автомобиль сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса.

По версии следствия, задержанный передавал украинским спецслужбам разведывательную информацию о работниках предприятий ОПК.

Как заявили в ведомстве, во время задержания у фигуранта изъяли замаскированное самодельное взрывное устройство. По предварительным данным, в ходе опроса мужчина сообщил, что действовал по собственной инициативе за денежное вознаграждение, которое получил от куратора на криптокошелек, передает РИА Новости.

В этот же день сотрудники УФСБ России по Забайкальскому краю задержали жителя Читы, который призывал к ликвидации работников Роскомнадзора.

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Ранее правоохранители также задержали в Тюменской области россиянина, который готовился к теракту на одном из нефтяных предприятий Югры. Мужчина достал из схрона СВУ, чтобы позднее совершить диверсионно-террористический акт на одном из предприятий в Нягани.