В Курской области от атак ВСУ за сутки пострадали пять человек

Вооруженные силы Украины продолжают атаковать территорию Курской области, в результате ударов за минувшие сутки пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"В деревне Воронок Рыльского района ранена 50-летняя женщина, у нее осколочное ранение. В слободе Белой Беловского района пострадал 28-летний мужчина. В селе Толпино Кореневского района ранена 60-летняя женщина. В селе Пушкарное из-за сброса с дрона пострадали 19-летняя и 20-летняя девушки: у них закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, слепые осколочные ранения, им оказана первая помощь, госпитализируем их в Курске", - написал он в канале в "Максе", добавив, что погибших нет.

Отмечается, что в результате атак в Беловском районе повреждены дома, автомобили, сарай, в Рыльском - частные дома, а в Хомутовском - фасад, остекление и забор дома.

Всего за сутки сбит 91 украинский беспилотник различного типа. 72 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам. 25 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.