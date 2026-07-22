Пауэрбанк прожег москвичке спину

Пауэрбанк прожег жительнице Москвы спину во время ночной подзарядки — от пожара девушку спасла только ее быстрая реакция. Об этом случае в среду, 22 июля, рассказали в Telegram-канале Baza.

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По словам пострадавшей, она привычно поставила устройство на зарядку перед сном. Однако, лежа в кровати, девушка шипение, которое вскоре сменилось вспышкой. Пауэрбанк взорвался, пламя перекинулось на плед, одеяло и спину девушки.

В итоге москвичка получила сильный ожог спины. Девушка призналась, что очень испугалась, однако смогла потушить возгорание до его распространения за пределы спальни.

Дополнительная опасность заключалась и в том, что квартира девушке находится на высоком этаже одной из башен комплекса «Москва-Сити». Тушить пожар в таком месте специалистам было бы сложно, уточнили в публикации.

Тем временем в России изменились правила перевозки пауэрбанков в самолетах. Теперь пассажиры не могут заряжать устройства во время полета. Подробнее об изменениях — в материале «Вечерней Москвы».