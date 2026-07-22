В среду, 22 июля, в Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,0. Оно зафиксировано в 160 километрах юго-западнее Тбилиси в направлении Ниноцминда. Об этом сообщает газета «Взгляд».

По данным грузинского Института изучения Земли, землетрясение зафиксировано в 00.34 (23.34 мск), его эпицентром стало село Гореловка в десяти километрах восточнее Ниноцминда.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Предыдущее землетрясение в Грузии произошло 23 июня.

Эпицентром стало село Хончиори в семи километрах западнее Амбролаури (примерно в 260 километрах от Тбилиси).

На следующий день, 24 июня, землетрясение произошло в Венесуэле. В результате не выжили по меньшей мере 3685 человек. По официальным данным, ранения получили 16 740 человек, без жилья остались 17 907 жителей. Полностью разрушены 190 зданий, еще 856 получили серьезные повреждения.