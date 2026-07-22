К тушению пожара на складском комплексе в Краснодаре привлекут вертолет

К тушению пожара на складском комплексе в Краснодаре привлекут вертолёт
В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что пожарная авиация присоединится к тушению склада в Краснодаре.
«К тушению пожара на складском комплексе в Краснодаре привлекут вертолёт», — говорится в Telegram оперштаба.
Всего, согласно сообщению, в настоящий момент с огнём борются 105 человек и свыше 37 единиц техники.
Ранее стало известно, что обломки БПЛА упали на складской комплекс в Краснодаре. Пострадали десять человек.