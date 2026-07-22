Пять человек пострадали при атаке БПЛА на склад в Невинномысске

Пять человек обратились к медикам после атаки БПЛА на складской комплекс в Невинномысске. Всем пострадавшим помощь оказана амбулаторно, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

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Ранее сообщалось, что атака БПЛА привела к возгоранию складского комплекса на окраине Невинномысска в Ставропольском крае. Пострадали два человека.