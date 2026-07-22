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Татьяна Ким сообщила об атаке складов Wildberries в Краснодаре и Невинномысске

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Логистические центры маркетплейса Wildberries в Краснодаре и Невинномыске подверглись атаке. Об этом в среду, 22 июля, сообщила глава компании Татьяна Ким.

Ким сделала заявление об атаках на склады в Краснодаре и Невинномысске
© Вечерняя Москва

По ее словам, специалисты работают над устранением последствий произошедшего.

— Наш приоритет — люди. Благодарю команду, наших героев, которые провели оперативную эвакуацию, — написала Ким в своем Telegram-канале.

Вследствие атаки БПЛА на окраине Невинномысска загорелся складской комплекс. По оперативной информации, есть двое пострадавших, им оказывается медпомощь, угрозы жизни нет.

Wildberries начал выплаты семьям погибших и пострадавшим после атаки на логоцентры

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что силы противовоздушной обороны отражают налет вражеских дронов, нацеленный на промзону Невинномысска.