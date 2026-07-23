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Автолюбителей предупредили о риске потери денег по вине мошенников

Lenta.ruиещё 3

Пользователи каршеринга и такси могут столкнуться с кражей аккаунтов, поддельными штрафами, фишинговыми приложениями и списанием денег за несуществующие услуги. О риске потери денег по вине мошенников автолюбителей предупредил в беседе с «Лентой.ру» директор по информационной безопасности компании «Гарда» Виктор Иевлев.

Автолюбителей предупредили о риске потери денег по вине мошенников
© Lenta.ru

«В каршеринге злоумышленники чаще всего используют украденные персональные данные. Они могут создавать поддельные аккаунты на имя обычных граждан, опираясь на утечки или купленные базы с паспортными данными из даркнета. После этого такие профили применяются для поездок без ведома владельца, а все связанные с ними штрафы, счета и ущерб вследствие ДТП приходят пострадавшему», — рассказал Иевлев.

Он отметил, что спрос на такие аккаунты формируют в том числе пользователи, которым еще не исполнился 21 год, а также лихачи, пытающиеся избежать наказания за превышение скорости и другие нарушения правил дорожного движения.

Что касается мошенников, то они также рассылают пользователям фейковые SMS о неоплаченных штрафах или задолженностях. Ссылки в них ведут на фишинговые страницы оплаты, благодаря которым злоумышленники получают доступ к банковским данным своих жертв.

Кроме того, опасность угрожает водителям такси — преступники пытаются взламывать и их аккаунты. В случае успеха они меняют привязанные номера телефонов и адреса электронной почты, чтобы получить доступ к средствам на счете. Кроме того, злоумышленники могут похитить данные банковской карты водителя, чтобы использовать их для списания денег или попытаться оформить кредит на жертву.

«Я рекомендую не оставлять в открытом доступе номер телефона и адрес электронной почты, регулярно проверять историю поездок и платежей, а при возможности подключать второй фактор авторизации. Если мошенничество уже произошло, необходимо заблокировать банковскую карту, обратиться в банк и поддержку сервиса, а также подать заявление в полицию, — посоветовал Иевлев.

Ранее стало известно, что мошенники начали запугивать россиян аннулированием полиса ОМС. Аферисты звонят людям от имени сотрудников поликлиник и приглашают на диспансеризацию.