В Серпухове в СНТ пропала 13-летняя девочка: Хронология событий

Пропавшую 13-летнюю школьницу днем и ночью с 19 июля ищут сотни волонтеров и сотрудников полиции Подмосковья. Девочка вышла с дачи в Серпухове около 21:00 и не вернулась. "РГ" восстановила хронологию исчезновения и масштабных поисков.

Девочка исчезла вечером с дачи в СНТ "Биоприбор", где жила с мамой. Примерно в 21:00 школьница сказала, что буквально на 20 минут выйдет на улицу поискать потерянное ранее кольцо. При этом телефон с собой она не взяла. Когда девочка не появилась через полчаса, мама забила тревогу и сообщила в полицию и чат дачников.

Почти сразу удалось обнаружить отрывочные свидетельства о том, что девочка пошла в сторону главной поселковой дороги. Там часто ездят машины в сторону Симферопольского шоссе, есть и автобусные остановки. Дальше след девочки терялся, никакой точной информации нет.

В СНТ оперативно создали штаб, куда съезжаются волонтеры со всей округи и даже из Москвы. Усилия поисковиков сосредоточены, по нашим данным, на отработке двух основных сценариев: девочка либо может находиться в одном из заброшенных строений на территории поселка, либо могла сесть в какой-нибудь автомобиль и уехать.

Участники поисков подчеркивают, что для быстрой отработки всех "заброшек" людей не хватает. Но тем не менее многие участки удалось обследовать, однако ни к каким результатам это не привело.

Также участники поисков отсмотрели записи с видеорегистраторов машин, проезжавших по дороге Грызлово - Пущино в обоих направлениях с 21:00 19 июля. Был замечен подозрительный ВАЗ-21099 без номеров, но куда и с какими пассажирами отправилась машина, выяснить не удалось. На один из регистраторов попал кадр, на котором видно, как по обочине идет человек с фонариком. Но из-за темноты даже контуры пешехода четко не различаются.

Кроме того, девушка-таксист из Серпухова сообщила участникам поиска, что в агрегатор ровно в день и час исчезновения девочки "прилетал" заказ в СНТ "Биоприбор". Однако девушка не стала его брать, и приезжало ли в итоге другое такси и к кому, также информации пока нет.

Региональные следственные органы пока не давали официальных комментариев в связи с исчезновением несовершеннолетней, поиски продолжаются.