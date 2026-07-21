Дожди на Среднем Урале не прекращаются с начала лета: побит рекорд 40-летней давности

Первые минуты после прошедшего урагана в Заречном, это Свердловская область. Поваленными деревьями у семьи раздавило два автомобиля. Пострадала одна улица из 10 дачных участков, стоящих на границе с сосновым бором. Остальная территория СНТ не тронута. Но здесь - в эпицентре урагана - разрушения значительны. Деревья вырваны с корнем. Между домами рухнули металлические заборы, ветром выбиты оконные рамы.

Очевидцы утверждают, что погода испортилась за несколько минут. Все предыдущие дни шли дожди, а тут выглянуло солнце, а затем начался град и ураган. На 74-летнего мужчину упала сосна. Соседи считают, что он пытался спасти машину.

По данным МЧС, ветер повалил около 30 деревьев. Повреждены линии электропередачи, пять населенных пунктов остались без света. Сейчас подача электричества восстановлена, а уборка поваленных сосен аварийными бригадами продолжается. В том числе привлечены альпинисты.

Дожди на Среднем Урале практически не прекращаются с начала лета. Июль 2026 года стал самым дождливым в истории Екатеринбурга.

А это Челябинская область, Сосновский район. В домах плавает мебель. В зоне подтопления оказались десятки жилых домов и дачных участков. Вода поднялась так быстро, что не все люди успели среагировать. Причина наводнения - обильные осадки. Реки и водохранилища наполнились до критических отметок. Где-то вышли из берегов. В МЧС постоянно мониторят уровень воды, сейчас в некоторых местах он начал падать.

Людям обещают адресную помощь и выплату компенсаций. У некоторых погибли домашние животные, пострадали теплицы и огороды. Урожай уничтожен.

В некоторых районах Челябинской области эвакуировали жителей, в том числе детей. Но не все соглашаются уезжать, переживая за дома. Ситуация остается на контроле экстренных служб. По данным синоптиков, пик летнего паводка еще не пройден.