Таксист из Серпухова рассказала о вызове из СНТ в час исчезновения ребенка

Исчезнувшая с дачи под Серпуховом школьница могла покинуть поселок на такси, рассказали "РГ" участники поисков.

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Одна из жительниц города, работающая водителем такси, рассказала волонтерам о странном позднем заказе из СНТ "Биоприбор", откуда пропала 13-летняя девочка.

"Заказ поступил в 21.29 19 июля, - рассказала девушка-таксист. - Я его не взяла. А потом увидела ориентировки - это тот день и час, когда пропала девочка".

Ранее волонтеры, уже проверившие многие заброшенные строения и общественные места в округе, высказывали предположение о возможном отъезде девочки на такси.

Как сообщала "РГ", 13-летняя школьница пропала с дачи вечером 19 июля. Она сказала домочадцам, что выйдет буквально на 20 минут. По предварительным данным, она пошла в сторону главной поселковой дороги, а затем ее след теряется.

Представители СК и полиции пока официально не комментировали исчезновение ребенка.